В Екатеринбурге 15 мая частично обрушился фасад здания администрации. Об этом сообщил читатель «КП-Екатеринбург». Со слов очевидца, у здания мэрии была замечена строительная техника и рабочие. Территория частично огорожена. В мэрии сообщили, что ситуация под контролем.

– С крыши упали два кирпича, пострадавших нет, – рассказали «КП-Екатеринбург» в администрации.

Ранее, 6 мая в спортзале Уральского колледжа технологий и предпринимательств обрушилась крыша. Из здания эвакуировали 97 человек. К счастью, никто не пострадал. По данным прокуратуры, из-за трещины в спортзале рухнули несколько плит и перекрытий. Причины произошедшего уточняются.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, обрушение кровли произошло на площади 400 квадратных метров. На месте работали 5 единиц техники и 15 человек личного состава.