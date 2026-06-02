Из Екатеринбурга в ОАЭ отправили более 350 килограммов рыбной продукции

Из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты экспортировали более 300 килограммов рыбы. Поставку с 1 по 31 мая контролировали специалисты. На зарубежный рынок отправили три партии общим весом 357 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

- Вся продукция была произведена в Екатеринбурге. Экспорт сопровождался ветеринарными документами. Были соблюдены санитарные требования ОАЭ. Нарушений в ходе проверок не выявлено, - сказано в сообщении.

Напомним, что в начале мая из Екатеринбурга в ОАЭ отправили более тонны рыбной продукции. Всю ее создавали на территории Среднего Урала. Партии сопровождались необходимыми ветдокументами.