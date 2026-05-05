Из Екатеринбурга в ОАЭ отправили больше тонны рыбы и морепродуктов

В Екатеринбурге с 1 по 5 мая 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали отправку нескольких партий рыбной продукции и морепродуктов в Объединенные Арабские Эмираты. Общий вес груза составил более тонны.

- Из аэропорта Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты вывезено четыре партии готовой рыбной продукции в количестве 760 килограммов, а также две партии рыбы и морепродуктов общим объемом 300 килограммов, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что вся продукция была произведена на территории Свердловской области. Партии отправлялись со всеми необходимыми ветеринарными сопроводительными документами. Сотрудники Россельхознадзора не выявили нарушений в процессе экспорта продукции.