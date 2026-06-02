В Екатеринбурге за 2 недели выявили более 13 тысяч самокатчиков-нарушителей

В Екатеринбурге начали ловить самокатчиков-нарушителей при помощи камер. Напомним, что ранее камеры Центра организации движения на перекрестках города оснастили нейросетью, которая распознает нарушения. Так, в период с 18 мая по 2 июня камеры зафиксировали 14,9 тысячи самокатчиков на 10 перекрестках.

– 13,2 тысячи из них не спешились, 357 – ехали по двое и только 892 пользователя кикшеринга прошли по зебре как люди, – сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии.

Как сообщалось ранее, зафиксированные нарушители попадают в базу, и в будущем им придут «письма счастья» с требованием оплатить штраф. В первый день тестирования камер на перекрестках было зафиксировано 3 тысячи нарушителей.