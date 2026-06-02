В Свердловской области признали банкротом «дочку» «Облкоммунэнерго»

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Арбитражный суд Свердловской области вынес решение о несостоятельности АО «Объединенная теплоснабжающая компания», пишет ТАСС со ссылкой на информацию из картотеки.

Данная организация является дочерней структурой холдинга «Облкоммунэнерго», который ранее был национализирован по иску генпрокуратуры.

В резолютивной части постановления говорится, что АО «Объединенная теплоснабжающая компания» признано банкротом, а в отношении него открывается конкурсное производство сроком на шесть месяцев - до 27 ноября. Исполнять обязанности конкурсного управляющего назначен Александр Сергеевич Банаев, который является членом Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

Суд также постановил взыскать с организации государственную пошлину в размере 100 тысяч рублей.

