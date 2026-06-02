Здание УрФЮИ выставили на продажу за 1,9 млрд

В центре Екатеринбурга выставили на продажу Уральский финансово-юридический институт. Здание площадью 11,9 тысячи квадратных метров выставили за 1,9 миллиарда рублей. Информация об этом появилась на сайте объявлений.

В описании к университету сказано, что здание находится в престижном районе с развитой инфраструктурой и идеально подойдет для торгового пространства, представительства компании или многофункционального комплекса.

– Преимущества: возможность создания уникального архитектурного проекта, потенциал для развития бизнеса и высокий инвестиционный потенциал, – сказано в объявлении.

Напомним, что в мае 2017 года Рособнадзор приостановил действие лицензии Уральского финансово-юридического института. Через два года вуз обанкротился и был закрыт. В апреле 2023 года университет уже выставляли на продажу, но только половину и за 500 миллионов рублей.