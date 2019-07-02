Уральский финансово-юридический институт не смог обжаловать банкротство

СЕГОДНЯ 11:03 2019-07-02T11:03:02+03:00

В 2016 году его лишили госаккредитации

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В 2019 году арбитражный суд Свердловской области начал процедуру банкротства Уральского финансово-юридического института. Заявление поступило от ООО «ЛОЗА», в котором сообщили о задолженности университета в размере 77 миллионов рублей.

- Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения, - постановил Семнадцатый апелляционный суд на попытку УрФЮИ обжаловать приговор.

Напомним, в 2016 году вуз лишили государственной аккредитации. Дипломы студентов перестали соответствовать гособразцам. Также они потеряли право на отсрочку от армии.

ИСТОЧНИК KP.RU