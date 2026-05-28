Глава Екатеринбурга рассказал о подготовке к предстоящему отопительному сезону

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание Коллегии, в ходе которого обсудил с коммунальщиками подготовку к предстоящему отопительному сезону. Так, специалисты обновят больше 110 километров инженерных сетей.

- В этом сезоне сетевые организации планируют обновить: 39,42 километров тепловых сетей; 24,7 километров сетей электроснабжения; 37,57 километров сетей водоснабжения; 10 километров сетей водоотведения, - написал глава уральской столицы в своих социальных сетях.

Помимо этого, в рамках подготовки планируется заменить 66,19 тысячи погонных метров инженерных коммуникаций, отремонтировать кровли, отмостки и фасады домов, а также загерметизировать межпанельные стыки.

Отмечается, что в данный момент коммунальщики тестируют все оборудование и ремонтируют его в случае необходимости. Завершить данные работы планируется к середине сентября.

Напомним, что прошлый отопительный сезон в Екатеринбурге завершился 12 мая.