На Среднем Урале подорожали картофель и сахар

В Свердловской области за прошедшую неделю с 18 по 24 мая изменились цены на продукты. Так, например, сахар подорожал на 1,12% почти до 73 рублей за килограмм. Такой статистикой на 25 мая 2026 года поделились в Свердловскстате.

Помимо сахара, на 1% подорожали яблоки. Купить килограмм фрукта можно в среднем за 173 рубля. Кроме того, на 3,2% стал дороже картофель – его стоимость теперь составляет 50 рублей за килограмм.

Однако другие овощи упали в цене. Так, больше всего подешевела белокочанная капуста – почти на 4,3%. За килограмм придется отдать около 47 рублей. На 3,85% до 224 рублей снизилась стоимость помидоров. Также дешевле стали морковь и лук – за неделю их цена упала на 1,8% и на 1,66% соответственно. Стоимость десятка яиц уменьшалась на 1,15% до 102 рублей.

Напомним, что неделей ранее на Среднем Урале резко подешевели огурцы. Сейчас темп снижения их стоимости замедлился. За прошедшую неделю их цена почти не изменилась.