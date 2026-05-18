На Среднем Урале продолжают стремительно падать цены на огурцы и помидоры

В Свердловской области продолжают снижаться цены на огурцы и помидоры. Однако другие овощи за прошедшую неделю успели немного подорожать. Такой статистикой на 12 мая 2026 года поделились в Свердловскстате.

Так, огурцы подешевели сразу почти на 15,2%. Неделей ранее их цена упала на 12,4%. Тогда стоимость килограмма продукта составляла в среднем 173 рубля. Теперь же купить огурцы можно за 147 рублей. Помидоры упали в цене на 12,1% до 261 рубля за килограмм. Ранее они стоили 297 рублей.

Однако некоторые овощи прибавили в цене. Больше всего увеличилась стоимость лука – на 3,8%. Свекла стала дороже на 2,4%. Совсем немного выросли в цене морковь и капуста – на 0,47% и на 0,35% соответственно.

Согласно статистике, яйца подешевели на 1,59%. Теперь десяток можно приобрести в среднем за 104 рубля. Также на 2,7% упали в цене бананы. За килограмм придется отдать около 158 рублей.