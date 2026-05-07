В Свердловской области огурцы подешевели сразу на 12,4%

В Свердловской области за прошедшую неделю резко подешевели огурцы – сразу на 12,4%. Теперь килограмм продукта можно приобрести в среднем за 173 рубля. Понижение цены коснулось и помидоров. Стоимость килограмма упала почти на 5% и составила 297 рублей. Такой статистикой на 4 мая 2026 года поделились в Свердловскстате.

Однако остальные овощи подорожали. Так, в цене сразу на 4,9% прибавила свекла, достигнув почти 53 рублей за килограмм. Лук стал дороже на 2,7%, а белокочанная капуста – на 2,09%. Совсем немного – на 0,54% – подорожала морковь.

Стоимость ультрапастеризованного молока выросла на 1,4%, составив 120 рублей за литр. Подорожали и яйца. Их цена увеличилась на 1,3%, превысив 105 рублей за десяток. На 1% подешевела курица и на 1,5% – вареная колбаса.