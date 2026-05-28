Свердловские производители представили свои лучшие товары на конкурсе

Производителей оценивают в шести номинациях. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области 27 мая стартовал региональный этап конкурса «100 лучших товаров России – 2026», в рамках которого свыше 70 местных производителей представили свою лучшую продукцию. Об этом сообщили в областном Департаменте информационной политики.

- Компании, заявившиеся на конкурс, готовы подтвердить высокое качество своей продукции. Для них участие в конкурсе – это возможность показать свои достижения, привлечь внимание к товарам и услугам и получить признание на рынке, - рассказал министр промышленности и науки региона Алексей Шмыков.

Оценивают производителей в шести номинациях: продовольственные товары, услуги и промышленные товары для населения, продукция и услуги производственно-технического назначения, а также изделия народных и художественных промыслов.

Региональный этап конкурса завершится 28 мая. Победителей объявят на Международной промышленной выставке «Иннопром-2026».