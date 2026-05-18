НовостиОбщество18 мая 2026 15:56

В Екатеринбург приедут представители более 50 стран на «Иннопром – 2026»

Маргарита РАЗУМОВА
В Екатеринбурге с 6 по 9 июля представят технологии и разработки отечественные и зарубежные компании

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году в Екатеринбург съедутся представители более 50 стран на промышленную выставку «Иннопром-2026». Страной-партнером события станет Индонезия. Мероприятие будет проходить с 6 по 9 июля. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

- Помимо Индонезии, участие в выставке с национальными экспозициями подтвердили Беларусь, Кыргызстан и Казахстан. Планируется более 100 мероприятий, - сказано в сообщении.

Выставка разместится на площади более 50 тысяч квадратных метров. Стенды представят крупные российские и международные компании. Приоритетные отрасли – металлургия и добыча, энергетика, нефтехимия, цифровая промышленность.