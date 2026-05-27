НовостиПроисшествия27 мая 2026 16:52

В Екатеринбурге завели уголовное дело из-за падения забора на прохожего

Маргарита РАЗУМОВА
Следственные органы завели уголовное дело после инцидента с падением строительного забора на прохожего в Екатеринбурге. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете.

- Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - рассказали в ведомстве. Следователи осмотрели место ЧП. Они допрашивают свидетелей, а также изымают необходимые документы о порядке строительных работ. Устанавливается тяжесть вреда здоровью, причиненного свердловчанину.

Напомним, что инцидент произошел 27 мая в Академическом из-за порывистого ветра на улице Рябинина. На мужчину, проходившего у строящегося объекта, рухнул забор. Свердловская прокуратура также инициировала проверку после случившегося.