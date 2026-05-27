На Среднем Урале порывистый ветер оставил без света 1100 жилых домов

Из-за порывистого ветра на Среднем Урале в некоторых домах пропало электричество

Свердловское МЧС сообщает, что с 27 мая в регионе из-за дождя и порывистого ветра происходили перебои с электроэнергией. Проблема наблюдалась в 16 муниципальных образованиях, а также 35 населенных пунктах. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

- Нарушения электроснабжения произошли в 1100 жилых домах с населением 11912 человека, из которых 2814 детей. Повреждены кровли четырех зданий – два жилых дома и две школы. В 16 городах из-за ветра повалено 25 деревьев, - уточняет ведомство.

Сообщается о том, что пострадали двое взрослых. Одного из них госпитализировали.

Напомним, что ураганный ветер в Екатеринбурге срывал плитки с фасадов. В жилом комплексе на Азина, 57 ветер разбил стекла входной группы.