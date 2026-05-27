В школах Академического района Екатеринбурга прозвенели последние звонки

В школах Академического района Екатеринбурга 26 мая прозвенели последние звонки. Чтобы поздравить выпускников, школы посетили сотрудники районной администрации и глава Академического района Николай Смирнягин. Об этом сообщили в администрации Академического района.

– До сегодняшнего праздника вы прошли большой путь, но это еще не финал. Впереди выпускные экзамены, которые, я уверен, вы успешно пройдете и получите высокие результаты. Педагоги дали вам замечательную базу, чтобы в дальнейшем вы построили свою жизнь и карьеру, – пожелал Николай Смирнягин.

В школе №133 с последним звонком поздравили девятиклассников – в этой школе это первый выпуск. В школе №16 11-классников помимо главы района поздравила начальник управления образования Наталья Хисматдинова и член совета директоров «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев.

Отмечается, что всего в этом году из 9-го класса выпустились 1 879 учеников, а из 11-го класса – 736. Всего в Свердловской области последние звонки прозвучали для 72 тысяч школьников.