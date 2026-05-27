На Урале на развитие среднего профессионального образования направят 621 млн

В Свердловской области на развитие среднего профессионального образования направят 621 миллион рублей. В этом году по программе «Профессионалитет» будет создано семь новых кластеров, а в 2027 году – еще три.

– На новые образовательные площадки будет направлено порядка 270 миллионов рублей из федерального бюджета, 300 миллионов – из областного, более 51 миллиона рублей – средства предприятий-партнеров, – сообщил в своих социальных сетях губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Новые образовательные площадки появятся в Нижнетагильском государственном профессиональном колледже имени Н.А. Демидова по отрасли «Машиностроение», В Нижнетагильском колледже транспорта по отрасли «Железнодорожного транспорта» и в Свердловском областном медицинском колледже по отрасли «Клиническая и профилактическая медицина».

Кстати, последние годы выпускники в Свердловской области стали чаще поступать в колледжи и техникумы вместо вузов.