Свердловские выпускники чаще поступают в колледжи и техникумы

В Свердловской области 58% выпускников поступают в колледжи и техникумы. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Как отметила заместитель губернатора – министр здравоохранения Татьяна Савинова, родители выпускников должны понять, что колледжи изменились.

– В Свердловской области 100 организаций среднего профессионального образования, в которых создано 448 современных площадок для практики: 259 мастерских, 32 учебно-производственных комплекса, 187 зон в 13 кластерах проекта «Профессионалитет» вместе с ключевыми работодателями, – отметила Татьяна Савинова.

Также в колледжах и техникумах много бюджетных мест – в 2026 году их порядка 27 тысяч. Кроме того, выпускникам проекта «Профессионалитет» предлагают высокую зарплату. Отмечается, что 94% выпускников 2025 года трудоустроены, из них 43% – по профессии.