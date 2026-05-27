НовостиОбщество27 мая 2026 4:37

Губернатор Паслер поздравил свердловских мусульман с Курбан-байрам

Никита ПРИХОДЬКО
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. В 2026 году он проходит с 27 по 29 мая. В своем обращении глава региона указал на активное участие мусульманской общины в жизни Среднего Урала.

- Мусульмане Среднего Урала активно поддерживают благотворительные, образовательные и патриотические инициативы, направленные на укрепление стабильности и справедливости в обществе, обеспечение суверенитета и безопасности страны, - сказал Денис Паслер.

Губернатор также пожелал мусульманам благополучия, радости и здоровья. По его словам, в Год единства народов России праздник обретает особое значение.

Напомним, что на время Курбан-байрам свердловская Госавтоинспекция усилит патрулирование на дорогах. Перекрывать трассы не планируется.