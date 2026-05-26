В Свердловской области не будут перекрывать дороги на Курбан-байрам

Улицы на Курбан-байрам перекрывать не будут Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области не будут перекрывать дороги в дни празднования Курбан-байрама. В 2026 году священный праздник пройдет с 27 по 29 мая. Однако сотрудники Госавтоинспекции по-прежнему будут обеспечивать безопасность на дорогах.

– Введение временных ограничений движения транспортных средств не предусматривается. При этом экипажи ДПС будут приближены к местам проведения мероприятий, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

В случае осложнения ситуации на дорогах или угрозы безопасности движения инспекторы ДПС примут необходимые меры.

Госавтоинспекция желает мусульманам благополучного и мирного празднования, а также напоминает водителям о важности соблюдать скоростной режим и правила остановки.