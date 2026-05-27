Свердловская область оказалась в лидерах по числу пострадавших от клещей

Свердловская область стала одним из лидеров по количеству жителей, пострадавших от присасывания клещей. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

- Наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора, - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что всего по России с начала сезона зарегистрировано 129 тысяч обращений по поводу присасывания клещей. Из них 9,9 тысячи поступили от жителей Среднего Урала.

Напомним, что по данным на 25 мая 2026 года, с подозрением на клещевой боррелиоз госпитализированы порядка 54 свердловчан, а с подозрением на клещевой энцефалит – 30 человек. От последнего в Свердловской области привились больше 236,8 тысячи жителей, в то время как по всей России вакцинировались 2,5 миллиона человек.