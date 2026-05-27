Почти 10 тысяч свердловчан пострадали от присасывания клещей с начала сезона

В Свердловской области с начала сезона от присасывания клещей пострадали уже 9,9 тысячи человек. Как рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, это в 1,5 раза ниже показателей прошлого года и в 1,3 раза ниже среднемноголетнего уровня.

- В лабораториях исследовано 6995 особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,4% проб, лайм-боррелиоза – в 45%, моноцитарного эрлихиоза - в 3,4% проб и гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,7% проб, - пояснили в ведомстве.

На текущий момент порядка 54 свердловчан госпитализированы с подозрением на клещевой боррелиоз, а на клещевой энцефалит – 30 человек. От последнего с начала 2026 года вакцинировались впервые больше 67,6 тысячи жителей, еще 169,2 тысячи – привились повторно.

Отмечается, что всего в 2026 году обработать от клещей планируется 11,6 тысячи гектаров земли. По данным на 25 мая, работы завершены на более чем 9,4 тысячи гектаров.