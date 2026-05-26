На Среднем Урале последний звонок прозвенел для 72 тысяч школьников

Свердловские выпускники празднуют последний звонок Фото: Ольга ЮШКОВА.

26 мая в школах Среднего Урала прозвенел последний звонок. Праздник отмечают более 72 тысяч школьников. Из них - 18 тысяч одиннадцатиклассников, а также 54,7 тысячи девятиклассников. Об рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Власти также поздравляли учащихся уральских школ и лицеев. Свои поздравления выпускникам, родителям и их педагогам адресовал глава Свердловской области – Денис Паслер.

Министр образования региона Светлана Тренихина дала напутствие выпускникам Губернаторского лицея.

- Мы смотрим на вас с надеждой и гордостью, веря в то, что вы сможете раскрыть весь свой потенциал и достичь значительных успехов. Вы уже преодолели множество испытаний и теперь стоите на пороге новых возможностей. Не бойтесь мечтать и стремиться к большему, - говорит Светлана Тренихина.

Исторический сквер Екатеринбурга заполонили выпускники.

Исторический сквер Екатеринбурга заполонили выпускники. Они пели песни, гуляли с одноклассниками и вспоминали прекрасные школьные моменты.