В Асбесте из-за обрушения части крыши травмирована женщина

Свердловские следователи завели уголовное дело Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Асбесте следователи завели уголовное дело после инцидента, произошедшего 25 мая. Тогда на улице Уральской частично рухнули части кровли – вентиляционной конструкции. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

- Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - сказано в сообщении. - После падения фрагмента кровли травмы получила проходившая мимо женщина. Следственные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

На месте ЧП провели осмотр, также были допрошены свидетели. По итогам начавшихся мероприятий ситуации дадут правовую оценку.

Напомним, что инцидентом также занялась свердловская прокуратура. Сам дом подрядчики ремонтируют с марта 2026 года.