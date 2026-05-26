В Асбесте прокуратура организовала проверку после падения кровли на прохожих

На прохожих в Асбесте едва не упал кусок крыши Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Асбесте прокуратура организовала проверку после падения куска крыши на прохожих. По предварительной информации, инцидент произошел 24 мая на улице Уральской.

– Данный фрагмент кровли упал в непосредственной близости от проходивших мимо граждан. По счастливой случайности, предварительно, никто не пострадал, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Данный дом обслуживает управляющая компания «Техносервис». В здании 1953 года постройки с марта 2026 года идет капитальный ремонт.

Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований жилищного законодательства. Ведомство установит причину и обстоятельства произошедшего, а также даст оценку деятельности оправляющей компании и подрядной организации.