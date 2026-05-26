В Екатеринбург прилетит глава WBA Хильберто Мендоса

Визита главы WBA на Урале ожидали долго. Фото: пресс-служба RCC

В Екатеринбург прилетит глава Всемирной боксерской ассоциации WBA Хильберто Мендоса. Он увидит поединок с участием Дмитрия Бивола и Михаэля Айферта. Бой состоится 30 мая на УГМК-Арене. Об этом рассказал глава промоутерской компании RCC Boxing Promotions Герман Титов.

- WBA первыми сняли санкции, в связи с чем визита Мендосы в Россию ждали довольно долго. Его приезд показывает, что в Россию можно ехать, здесь хороший бокс. Это большой шаг, - заявил Герман Титов.

Супербой пройдет за два пояса – по версиям WBA и IBF. Сам же соперник Дмитрия Бивола немец Михаэль Айферт рассказывал, что у него в Нижнем Тагиле живут родственники.