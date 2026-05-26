НовостиОбщество26 мая 2026 8:36

Из Свердловской области в Беларусь отправили 60 тысяч цыплят

Никита ПРИХОДЬКО
В Беларусь отправили первую партию цыплят

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Свердловской области 25 мая 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали отправку первой партии суточных цыплят в Беларусь. Птицы были выращены на территории одного из птицеводческих хозяйств региона.

- Вывоз осуществлен в соответствии с действующим законодательством, на основании оформленных ветеринарных сопроводительных документов. Все процедуры по обеспечению биологической безопасности и соблюдению стандартов при транспортировке были выполнены, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Таким образом, в Беларусь авиатранспортом через аэропорт Кольцово отправили в общей сложности 60 тысяч цыплят. Сотрудники Россельхознадзора не выявили нарушений в процессе экспорта.

Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Свердловскую область «россиеобразующей».