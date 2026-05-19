Александр Лукашенко назвал Свердловскую область «россиеобразующим» регионом

Александр Лукашенко заявил, что сотрудничество Беларуси со Свердловской областью ведется успешно.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 18 мая 2026 года встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В ходе обсуждения перспектив сотрудничества глава Республики назвал Средний Урал «очень непростым», но «россиеобразующим» регионом.

- Я знаю хорошо из истории, что ваша область является одной из центральных и россиеобразующей, если можно так сказать, областью. Что касается нашего с вами сотрудничества – оно успешно, - сказал Александр Лукашенко во время встречи.

Как отметил Денис Паслер, товарооборот Свердловской области с Беларусью за 2025 год вырос на 20% и составил порядка 1 миллиарда долларов. Однако Александр Лукашенко отметил, что это число можно увеличить.

- Понимая масштаб и те объемы, которые вы можете производить, миллиард – это просто для нас проходная цифра. Дело времени, чтобы мы могли даже удвоить товарооборот, - заявил глава Республики.

Как отметили в Департаменте информационной политики Свердловской области, на данный момент Беларусь занимает третье место в списке стран-партнеров региона по внешней торговле.