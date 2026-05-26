Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 мая 2026 6:44

Жители Екатеринбурга утром услышали вой сирен

В Чкаловском районе Екатеринбурга раздались звуки сирен
Авторы (2):
Алина СУРИНА
Никита ПРИХОДЬКО
Вой сирен раздался в Чкаловском районе Екатеринбурга

Вой сирен раздался в Чкаловском районе Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге утром 26 мая 2026 года жители услышали вой сирен. Звук раздался около 10:30 в Чкаловском районе: на Вторчермете и Елизавете.

Как выяснилось, повода для паники нет – на территории города проводят тренировку. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Министерство общественной безопасности проводит тренировку, - пояснили в ведомстве.

Напомним, что 25 апреля Екатеринбург подвергся атаке дронов. В результате происшествия пострадали 44 квартиры жилого дома в центре города. За помощью врачей обращались 9 человек. Глава региона Денис Паслер поставил задачу оперативно восстановить жилье.

После произошедшего власти Екатеринбурга рассказали жителям, как попасть в укрытия в случае объявления режима беспилотной или ракетной опасности.