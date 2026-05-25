Священник рассказал об опасности, которую таят карты Таро

Использование карт Таро, как и любое обращение к экстрасенсам, гадалкам и разного рода колдунам – греховно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Использование карт Таро, как и любое обращение к экстрасенсам, гадалкам и разного рода колдунам – греховно.

Об этом «Абзацу» рассказал священнослужитель храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» города Рыбное (Рязанская область) протоиерей Виталий Рыбаков.

Общение с изотериками он назвал богопротивным занятием и «мерзостью перед Всевышним». Протоиерей отметил, что любое обращение к духовным сущностям, не связанным с Богом-Творцом, – опасная стезя.

- Если взять образное сравнение, то гадание на Таро для души настолько же серьезно, как для тела губительно пребывание в радиационной среде, - говорит Виталий Рыбаков.

Напомним, ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений раскритиковал родителей квадроберов, так как в будущем они могут столкнуться со «звериным отношением» со стороны детей.