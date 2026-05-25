НовостиОбщество25 мая 2026 8:01

В Свердловской области только один пляж разрешен для посещения

Екатерина ГАПОН
Единственный пляж, который прошел проверку - в Новоуральске

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Свердловской области можно отдохнуть только на одном пляже. Об этом рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов.

– На данный момент подано пять деклараций – два пляжа в Сысерти, в Билимбае и Леневке. Они преимущественно находятся либо на территории туристической базы, либо санатория. Единственный открытый пляж общего доступа – в Новоуральске, – рассказал замглавы ведомства.

При этом водоемов, разрешенных для купания – нет. Как сообщил специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Сергей Гарькуша, разрешение допускается только при санитарно-эпидемиологическом заключении. Так как в этом сезоне заявлений в ведомство не поступало, ни одного разрешения выдано не было.

Управление Роспотребнадзора не рекомендует купаться в водоемах, не имеющих соответствующего разрешения – это чревато заражением различными инфекциями.