На Среднем Урале предупреждение о смоге продлили до 26 мая

В Свердловской области синоптики продлили предупреждение о смоге. Ранее оно действовало с 22 по 24 мая. Теперь, согласно данным Уральского Гидрометцентра, смог сохранится в регионе до вечера 26 мая 2026 года.

- С 20 часов 24 мая до 20 часов 26 мая на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - рассказали в Гидрометцентре.

Напомним, что на Свердловскую область надвигаются грозовые дожди. Согласно прогнозам синоптиков, они пройдут сегодня, 25 мая, и во вторник 26 мая. Столбики термометров в эти дни покажут от +23 до +29 градусов. Кроме того, возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

В Екатеринбурге сегодня сильных осадков не ожидается. Температура составит +25..+27 градусов. Во вторник днем прогнозируется небольшой дождь. Столбики термометров в этот день покажут +26..+28 градусов.