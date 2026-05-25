На Урале завершились поиски лесничего, пропавшего под Ивделем

Поисками мужчины занимались сотрудники полиции и неравнодушные граждане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области завершились поиски 63-летнего лесничего, который 20 мая 2026 года бесследно исчез в 16 километрах от поселка Северный под Ивделем при тушении пожара. Об этом сообщили в МО МВД России «Ивдельский».

- В 64-м квартале Тошемского лесничества, в составе группы сотрудников при тушении пожара, он ушел в неизвестном направлении, - рассказали в полиции.

С тех пор о местонахождении мужчины было ничего неизвестно. Розыском пропавшего занимались сотрудники полиции и неравнодушные граждане. На третьи сутки поисков, 23 мая, мужчину удалось найти. Он жив.

- Найден, жив! МО МВД России «Ивдельский» выражает огромную благодарность гражданам, откликнувшимся на поиски, - отметили в полиции.

Напомним, что на Среднем Урале до сих пор продолжаются поиски 73-летнего пенсионера, пропавшего в поселке Четкарино Пышминского района. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 15 мая.