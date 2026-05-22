На Среднем Урале почти неделю ищут 73-летнего пенсионера

Мужчина бесследно исчез 15 мая. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В Свердловской области ведутся поиски 73-летнего Владимира Флягина. Пенсионера ищут уже почти неделю – он бесследно исчез 15 мая 2026 года в селе Четкарино. С тех о его местонахождении ничего неизвестно.

Поисками пропавшего занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

- Пропал Флягин Владимир Павлович, 73 года, 1952 года рождения. Село Четкарино, Пышминский район. Может находиться в вашем городе, - рассказали представители отряда.

Согласно ориентировке, рост Владимира составляет 160 сантиметров, телосложение худощавое. У пожилого мужчины темно-русые с проседью волосы и серо-голубые глаза. В день пропажи он был одет в черные штаны, куртку и сапоги, а также в белую панаму.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Флягина, сообщите об этом инфоргу поисков Людмиле: 8 (904) 544-72-24. Также вы можете обратиться по телефону горячей линии отряда: 8 (800) 700-54-52 или позвонить по единому номеру 112.