В Екатеринбурге арестовали бывшего высокопоставленного полицейского

22 мая в Ленинском районном суде Екатеринбурга арестовали бывшего высокопоставленного полицейского Александра Блинова. Ранее он был руководителем управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области. Известно, что в марте 2025 года место полковника заняла Мария Якушева.

Александру Блинову предъявили обвинение по 3 части 285 статьи УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), а также по 2 части 322.1 статьи УК РФ (Организация незаконной миграции).

- Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу на срок по 20 июля, - сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Напомним, что 22 мая также арестовали Артура Белых - начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) Нижнего Тагила. По данным источника «КП-Екатеринбург», его дело связано с ОПГ «Фортуна». Белых обвиняется в участии в преступном сообществе (третья часть статьи 210 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий (пункт «е» третьей части статьи 286 УК РФ).