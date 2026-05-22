В Ивделе ввели режим ЧС из-за лесного пожара

Тушение лесного пожара под Ивделем продолжается. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Ивделе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за лесного пожара. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, что о возгорании стало известно 20 мая, когда небо над Ивделем затянуло дымом. Для тушения пожара направили первую группу специалистов Уральской авиабазы, позднее, когда огонь охватил 130 гектаров, на место направили подкрепление.

Вечером 21 мая площадь пожара достигла 800 гектаров, со стихией боролись 66 специалистов. Отмечается, что возгорание находится далеко от населенных пунктов и не представляет угрозы для жизни и здоровья людей. На момент 22 мая в тушении пожара задействованы 90 специалистов, 11 единиц техники и два вертолета Ми-8.

По поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера на месте также работает министр природных ресурсов Денис Мамонтов.

– На данный момент специалисты Уральской авиабазы при помощи тяжелой спецтехники опахивают пожар по кромке, чтобы остановить низовой огонь. К настоящему моменту они произвели в общей сложности 13 сбросов, или 33 тонны воды. В течение дня на место возгорания прибудут еще 14 десантников-пожарных и 5 парашютистов-пожарных, – сообщил глава Минприроды.

Всего за 2026 год на территории региона произошло 63 лесных пожара, из них 62 ликвидировали в первые сутки. Общая площадь возгораний – 1,5 тысячи гектаров.