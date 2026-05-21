НовостиПроисшествия21 мая 2026 13:27

В Екатеринбурге днем сгорели четыре автомобиля

Маргарита РАЗУМОВА
На Урале пожар уничтожил четыре автомобиля

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

21 мая днем в Екатеринбурге на улице Петропавловской вспыхнул пожар. Огнем было охвачено 35 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. О пострадавших не сообщается.

- Здесь сгорели четыре автомобиля. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, а также шесть человек личного состава, - уточнили в ведомстве.

Огонь сотрудникам МЧС удалось потушить в течение получаса. В 16:22 на месте происшествия завершили проливку, а также закончили убирать сгоревшие конструкции. Разбираться в обстоятельствах случившегося будут пожарные дознаватели.

Напомним, что 21 мая из-за пожара в поселке Михайловский Завод пострадал один человек. На улице Известковой вспыхнули два дома.