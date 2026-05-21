В уральском поселке из-за крупного пожара пострадал человек

В Свердловской области в поселке Михайловский Завод Нижнесергинского района ночью 21 мая 2026 года произошел крупный пожар. На улице Известковой загорелись два частных жилых дома, из-за чего пострадал один человек. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 1:39.

- На площади 395 квадратных метров повреждены стены, перекрытие, кровля, домашнее имущество двух частных жилых домов, сгорели надворные постройки. Есть пострадавший, - сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия прибыли 12 спасателей и 4 единицы техники, а также добровольная дружина поселка. Совместными усилиями в 2:27 им удалось локализовать огонь, а в 3:22 – потушить пожар. Затем начались разбор и проливка сгоревших конструкций, которые завершились лишь под утро – в 6:30. Причины пожара пока не уточняются.