В Екатеринбурге установлен второй температурный рекорд за месяц

20 мая 2026 года среднесуточная температура составила +19,4 градуса Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге побит очередной температурный рекорд. Прошедшее 20 мая стало самым теплым с 2005 года. Среднесуточная температура в этот день составила +19,4 градуса, что на 7,7 градуса выше нормы. Это уже второй температурный рекорд в этом месяце.

- Итоги 20 мая: среднесуточная температура: +19,4 градуса – самый теплый день 20 мая с 2005 года, - рассказал синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Сегодня, 21 мая, в уральской столице ожидается от +19 до +21 градуса. Погода будет малооблачной, без осадков. С пятницы по воскресенье столбики термометров покажут +25..+26 градусов. В субботу, 23 мая, синоптики прогнозируют дожди.

Накануне, 19 мая, был поставлен другой температурный рекорд. В этот день был зафиксирован дневной максимум в +31,1 градуса.