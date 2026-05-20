В Екатеринбурге прошедшее 19 мая стало самым теплым с 1955 года

В Екатеринбурге побит рекорд суточной температуры для 19 мая. В этот день был зафиксирован дневной максимум в +31,1 градуса. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

- Это новый суточный рекорд максимальной температуры для 19 мая. Предыдущий был установлен в 1955 году и составлял +30,6 градуса, - отметил синоптик.

Сегодня, 20 мая, в уральской столице ожидается +20..+22 градуса. Днем возможны кратковременные дожди и порывы ветра до 12 метров в секунду.

В четверг, 21 мая, столбики термометров покажут до +20 градусов днем. В пятницу, 22 мая, потеплеет до +26. Осадков в эти дни не ожидается. Однако в выходные – 23 и 24 мая – синоптики обещают в городе дожди с грозами. Температура будет держаться в районе +25..+27 градусов.

Напомним, что 19 мая оказалось далеко не первым температурным рекордом в 2026 году. Ранее несколько из них были зафиксированы в марте.