На Урале завершены поиски женщины, которая исчезла неделю назад

Елена ушла из дома 12 мая. Фото: МО МВД России "Алапаевский"

В Свердловской области завершены поиски 56-летней Елены Чуприяновой. Женщина пропала в Алапаевске: она ушла из дома на улице Толмачева еще 12 мая, однако близкие Елены обратились к волонтерам лишь 18 числа. Поисками женщины занимались добровольцы поисково-спасательного отряда «ПРОРЫВ», а также сотрудники полиции Алапаевска.

Днем 19 мая стало известно, что Елену нашли.

- Найдена. Жива, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе полиции Алапаевска.

