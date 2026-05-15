Главе СКР доложат по делу о жестоком избиении пенсионера в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о жестоком избиении пенсионера в Екатеринбурге. Информация о происшествии появилась в Сети. Инцидент произошел возле дома по улице Латвийской.

- В социальных медиа получила распространение информация о жестоком избиении пенсионера, перенесшего инсульт. Молодой человек без видимых причин напал на пожилого мужчину, сидевшего на скамейке, повалил его на землю и избил, - сообщили в пресс-службе СК.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского СК Богдану Францишко доложить о ходе расследования дела, а также об обстоятельствах произошедшего.

Напомним, что недавно глава СКР взял на контроль дело о нападении приезжих на детей в Екатеринбурге.