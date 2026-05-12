Глава СКР взял на контроль дело о нападении на детей в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении приезжих на детей в Екатеринбурге. Информация об этом появилась в Сети.

- По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского ведомства Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела, а также об обстоятельствах произошедшего.

Напомним, что недавно суд начал рассматривать дело 38-летнего Якова Шушарина, который в январе 2026 года напал на 13-летнего школьника.