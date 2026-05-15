Финансирование отдыха свердловских школьников увеличили на 300 млн рублей

В Свердловской области на отдых школьников в 2026 году дополнительно выделили около 320 миллионов рублей. В прошлом году на оздоровление юных свердловчан потратили 3,05 миллиарда рублей, однако в текущем году финансирование увеличилось до 3,37 миллиарда.

Данный вопрос обсудили 13 мая на заседании комитета по соцполитике. Об этом рассказал депутат областного Заксобрания Евгений Зяблицев.

- В реестре – 1351 лагерь: загородные, палаточные, санаторные, дневного пребывания. На «Поезде здоровья» к Черному морю отправятся 1685 детей. Путевки в «Артек», «Океан», «Орленок», «Смену» и «Алые паруса» получат не менее 1332 ребят, - написал Евгений Зяблицев в своих социальных сетях.

Всего в 2026 году оздоровительная компания, по его словам, охватит свыше 470,6 тысячи свердловских школьников, что составляет 80% от всех ребят в регионе. Отмечается, что среди них более 19 тысяч детей участников СВО. В прошлом году отдохнуть смогли более 18 тысяч детей бойцов.

Напомним, что в ходе заседания депутаты также рассмотрели вопрос о доступности туристических объектов для инвалидов.