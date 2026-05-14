На Среднем Урале туристические объекты хотят сделать доступнее для инвалидов

В Свердловской области туристические объекты хотят сделать более доступными для инвалидов. Соответствующие изменения в закон «О социальной защите инвалидов» предложили в ходе заседания комитета по социальной политике регионального Заксобрания, которое прошло 13 мая 2026 года.

- Расширяется понятие «доступная среда». Доступными для инвалидов предлагается сделать не только социальные, транспортные, инженерные объекты, но и объекты туристической индустрии, то есть гостиницы, турбазы и тому подобное, - написал в своих соцсетях депутат Заксобрания Евгений Зяблицев.

Так, в рамках законопроекта свердловские власти и местные туристические организации обяжут обеспечить для инвалидов не только доступ к объектам индустрии, но и сопровождение. Отмечается, что изменения распространятся в том числе на слепых и маломобильных граждан.