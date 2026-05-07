На Урале распространяют новый фейк о выделении жилья рабочим из Индии

Информация о выделении жилья трудовым мигрантам из Индии является ложной. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области злоумышленники распространяют в Сети ложную информацию о выделении жилья трудовым мигрантам из Индии за брак с местными жителями. Как рассказали в Департаменте информационной политики региона, с начала 2026 года это пятый подобный фейк.

- Сообщения о введении льгот на получение жилья для специалистов из Индии являются преднамеренным вбросом, направленным на дискредитацию государственной миграционной и демографической политики. Размещенные материалы не соответствуют действительности, - пояснили в Департаменте.

Свердловчан попросили не распространять фейки в мессенджерах и социальных сетях. Посмотреть актуальную информацию всегда можно на официальном сайте Департамента информполитики и в канале губернатора Дениса Паслера.

Напомним, что накануне власти опровергли информацию о бесплатном такси для бойцов СВО.