Екатеринбургский жировой комбинат отошел государству

Хамовнический районный суд Москвы 5 мая 2026 года удовлетворил иск Генпрокуратуры к основателю холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу. Ведомство требовало обратить в доход государства активы бизнесмена.

Среди национализированных оказался и Екатеринбургский жирокомбинат, который занимается производством уральского майонеза «ЕЖК».

- Суд обратил в доход государства более 651 миллиона акций ПАО «Группа «Русагро», 4 миллиона акций АО «Эталон», денежные средства, изъятые в ходе обыска: свыше 29 миллионов рублей, 1 822,5 миллиона долларов США и 1 638,5 миллиона евро, - пояснили в пресс-службе Московского городского суда.

Причиной всему послужили нарушения антикоррупционного законодательства, которые Вадим Мошкович совершил в период работы сенатором от Белгородской области – с 2006 по 2014 годы.

Напомним, что недавно в законную силу вступило решение об обращении доход государства активов бизнесмена Малика Гайсина на сумму более 1 миллиарда рублей.