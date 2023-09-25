В Екатеринбурге 3 октября зазвучат сирены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 3 октября прозвучат сирены. Об этом сообщили в администрации города.

Учебная тревога пройдет в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне.

Подготовка к учениям продлится несколько дней и завершится 29 сентября. 3 октября около 10:40 будет массовое включение сирен для предупреждения жителей о возможной опасности.

- Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Собравшиеся обсудили ход подготовки ко Всероссийской тренировке по гражданской обороне – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Напомним, что в мэрии Екатеринбурга сообщили о текущем ремонте дорог. Об этом рассказал заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

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