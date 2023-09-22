В мэрии Екатеринбурга рассказали о текущем ремонте дорог

Алексей Бубнов лично проинспектировал ход ремонта городских дорог. Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге завершается сезон ремонта дорог. Три объекта на этой неделе проинспектировал заместитель Главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Так, улицу Кишиневскую ремонтируют на участке от Технической до Билимбаевской. Тут обновляют 450 метров улицы, включая – четыре тысячи квадратных метров дороги, 2,5 тысячи «квадратов» тротуаров, монтируют новую систему освещения из 20 фонарей и оборудуют 760 метров «ливневки».

- Здесь уже закончили укладку дорожного полотна, провели канализацию и электрическую сеть. Специалисты делают тротуары, а после – оборудуют опоры для освещения и восстановят газоны, - рассказывает Алексей Бубнов. - Плановый срок окончания ремонта – 2024 год, однако подрядчик взял высокий темп работы и планирует сдать объект уже до конца года.

Еще один объект – переулок Выездной, где меняют 500 метров дороги. Большая часть работ уже выполнена – здесь переложили 4,5 тысячи квадратных метров проезжей части, обустроили 1,3 тысячи квадратных метров тротуаров, установили почти 1,7 тысячи метров бортовых камней. На этой неделе здесь нанесли дорожную разметку. Осталось восстановить газоны и убрать мусор.

Третий объект – улица Техническая. Здесь укладывают больше 10 тысяч «квадратов» дорожного полотна и обновляют тротуары. По указанию Бубнова работы на участке от улицы Ангарской до Дружининской завершат до 25 сентября. Иначе – серьезный штраф.

Все работы на улично-дорожной сети Екатеринбурга завершат к началу октября.

- В каждом случае срыва сроков муниципалитет проведет разбирательство: если в задержке обнаружат вину подрядчика, тот понесет наказание, - подчеркнул Алексей Бубнов.