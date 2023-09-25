В Екатеринбурге перекроют пересечение улиц Черняховского – Инженерной

На закрытом участке установят соответствующие знаки и указатели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пересечение улиц Черняховского – Инженерной перекроют со 2 октября по 2 декабря. Причиной тому стала модернизация тепловых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (АО «ЕТК») закроют движение транспорта на участке от дома № 40 на пересечении улиц Черняховского – Инженерной до дома № 21/1 по улице Инженерной, - рассказали в пресс-службе мэрии.

На закрытом участке установят соответствующие знаки и указатели. Автомобили смогут объехать перекресток по улицам Косарева, Черняховского, Бородина и Зои Космодемьянской. Ограничения не повлияют на движение общественного транспорта.

Ранее в Екатеринбурге улицу Антона Валека перекрыли на год. Движение будет ограничено до 15 августа 2024 года.

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